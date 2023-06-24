Зеленский: Путин очень боится и прячется где-то. Уже не в Москве. Звонит, выпрашивает что-то...

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал военный конфликт России.

"Сегодня день, когда точно не должно быть тишины. И нужно лидерство.

Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие некой предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием.

Мир должен не бояться. Мы знаем, что нас ограждает. Только наше единство. Украина точно сможет оградить Европу от любых российских сил – и не важно, кто ими командует. Мы – защитим. Безопасность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. Именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны – это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире.

Скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией.

Что будем делать мы, украинцы? Мы будем защищать свою страну. Мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать и мы не будем бездействовать. Мы умеем побеждать – и это будет. Наша победа в этой войне будет однозначно.

А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле – тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле – тем больше будет катастроф", - рассказал Зеленский.