Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль по легкой атлетике на Европейских играх-2023
Заочная победа спортсменки в соревнованиях по тройному прыжку
Фото: Getty Images
Марина Бех-Романчук завоевала вторую золотую медаль по легкой атлетике для Украины на Европейских играх-2023 в соревнованиях по тройному прыжку. Свой старт украинка провела 21 июня, где показала результат в 14.58 метра.
В целом это четвертая медаль в соревнованиях по легкой атлетике. До этого золото выиграла Наталья Кроль в беге на дистанции в 800 метров. Серебро получил Михаил Кохан в метании молота и бронзу Владислав Шепелев в тройном прыжке.
Это первое личное золото для Марины на Европейских играх. Последний раз она выигрывала бронзу в 2019 году по прыжкам в длину.
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