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Пригожин: Мы разворачиваем колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря

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(5 голосов)

Что это было?!

Пригожин: Мы разворачиваем колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы прекращают движение в сторону Москвы и возвращаются на фронт.

"За сутки мы прошли 200 км до Москвы. Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая ответственность за то, что кровь может пролиться, мы разворачиваем колонны.

Мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", - сказал Пригожин.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
24.06.2023 в 21:28
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0
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Footballers (Умань)
24.06.2023 в 21:28
Ну мінусунули вертушки і літак вже непогано.А так все виглядало перспективно.
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0
0
fanatSD (донецк)
24.06.2023 в 21:17
петух не жилец
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+1
0
MaximSK (Киев)
24.06.2023 в 20:46
Похоже это был спектакль, чтобы разыграть военный мятеж. Смысла и какой выгоды добился Пригожин от этого не пойму, может хотели выявить каких-то предателей
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+2
0

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