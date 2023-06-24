Пригожин: Мы разворачиваем колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря
Что это было?!
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы прекращают движение в сторону Москвы и возвращаются на фронт.
"За сутки мы прошли 200 км до Москвы. Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая ответственность за то, что кровь может пролиться, мы разворачиваем колонны.
Мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", - сказал Пригожин.
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
24.06.2023 в 21:28
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Footballers (Умань)
24.06.2023 в 21:28
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fanatSD (донецк)
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MaximSK (Киев)
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