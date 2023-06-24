Пресс-служба Лукашенко заявила, что удалось договориться с Пригожиным о деэскалации. Боевик подтвердил, что меняет направление
Вагнеровцы возвращаются в полевые лагеря
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявила о том, что белорусский диктатор из ведома Путина провел переговоры с предводителем ПВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и достиг компромисса.
У Лукашенко заявили, что "По согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ПВК "Вагнер" Пригожиным и последний принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России".
Вроде как уже есть договор, пункты которого выгодны обеим сторонам. В то же время, боевикам гарантированы условия их безопасности.
Вскоре с заявлением выступил сам Пригожин, заявив, что "Наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Понимая ответственность, я разворачиваю колонны "Вагнера", которым до Москвы оставалось 200 км, и направляю их в полевые лагеря согласно плану".
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