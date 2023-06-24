Видеодайджест за 486-й день войны от Генштаба ВСУ
Главные события за сутки
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 486-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Румыния U-21 – Украина U-21 0:1. Максимально приближаемся к четвертьфиналу
- Пригожин: Мы разворачиваем колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря
- Соловьев - про мятеж в РФ: Тяжелое время. Не ожидал, что доживу до такого
- На Укроборонпроме восстановили основной боевой танк РФ, который воины ВСУ вытащили из воды
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн