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Сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги

Общие новости
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В заключительном матче Украина сыграет против Турции

Сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги

Фото: cev.eu

Новина українською

Сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги. В полуфинале "желто-синие" обыграли Хорватию 3:1(23:25, 25:21, 21:25, 12:25). Сборная прервала серию сухих побед на шести поединках подряд.

В другом полуфинале встретились Турция и Чехия, где первые победили 3:2. Таким образом в развязке соревнования нас ждет встреча со сборной Турции.

25-го июня пройдут заключительные игры турнира: в 18:00 матч за третье место, в 21:00 главный матч турнира. Финал четырех будет принимать хорватский город Задар. Два финалиста Золотой Евролиги также получат путевки в Кубок претендентов за право на участие в Лиге наций.

Украина побеждала на Золотой Евролиге лишь однажды - в 2017 году.

Золотая Евролига. Полуфинал.

Хорватия - Украина 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 12:25)

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу
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Комментарии (2)
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Зритель (Харьков)
24.06.2023 в 23:42
Турки чехів обіграли. Панове адміни сайту - ау!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.06.2023 в 23:26
Україна обіграла Хорватію, і Туреччина обіграла...Хорватію....))))Футбол, цікаво стали подавати новини))))
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0

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