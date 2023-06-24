Сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги
В заключительном матче Украина сыграет против Турции
Фото: cev.eu
Сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги. В полуфинале "желто-синие" обыграли Хорватию 3:1(23:25, 25:21, 21:25, 12:25). Сборная прервала серию сухих побед на шести поединках подряд.
В другом полуфинале встретились Турция и Чехия, где первые победили 3:2. Таким образом в развязке соревнования нас ждет встреча со сборной Турции.
25-го июня пройдут заключительные игры турнира: в 18:00 матч за третье место, в 21:00 главный матч турнира. Финал четырех будет принимать хорватский город Задар. Два финалиста Золотой Евролиги также получат путевки в Кубок претендентов за право на участие в Лиге наций.
Украина побеждала на Золотой Евролиге лишь однажды - в 2017 году.
Золотая Евролига. Полуфинал.
Хорватия - Украина 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 12:25)
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