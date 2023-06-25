Силы обороны ликвидировали еще более семи сотен россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
54 единицы вражеской техники также были уничтожены
Ілюстраційне фото / Getty Images
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.
За минувшие сутки было ликвидировано еще 720 оккупантов. Кроме этого, Силы обороны уничтожили 54 единицы вражеской техники.
В целом потери российской армии с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 224 630 (+720) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4030 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7806 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 4034 (+19) ед,
- РСЗО – 624 (+5) ед,
- средств ПВО ‒ 385 (+2) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3472 (+12),
- крылатых ракет ‒ 1259 (+41),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6735 (+4) ед,
- специальной техники – 552 (+4).
Генштаб отмечает, что общая цифра крылатых ракет представлена с учетом уточнений за предыдущий период.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Тренер Румынии U-21: Нам удалось продержаться большую часть матча
- Украина официально вышла в четвертьфинал молодежного Евро
- Победа не без проблем. Румыния U-21 - Украина U-21 0:1. Обзор матча и видео гола
- Медведев: В истории еще не было такого, чтобы самый большой арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 20:36 Украинские Пригожин: Мы разворачиваем колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря
- 19:24 Украинские Генштаб: За сутки ВСУ поразили зенитный ракетный комплекс "Стрела" и 2 станции РЭБ врага
- 19:05 Украинские Медведев: В истории еще не было такого, чтобы самый большой арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн