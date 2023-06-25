Силы обороны ликвидировали еще более семи сотен россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано еще 720 оккупантов. Кроме этого, Силы обороны уничтожили 54 единицы вражеской техники.

В целом потери российской армии с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

личного состава – около 224 630 (+720) человек ликвидировано,

танков ‒ 4030 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7806 (+2) ед,

артиллерийских систем – 4034 (+19) ед,

РСЗО – 624 (+5) ед,

средств ПВО ‒ 385 (+2) ед,

самолетов – 314 (+0) ед,

вертолетов – 308 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3472 (+12),

крылатых ракет ‒ 1259 (+41),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6735 (+4) ед,

специальной техники – 552 (+4).

Генштаб отмечает, что общая цифра крылатых ракет представлена с учетом уточнений за предыдущий период.