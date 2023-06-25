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ВСУ совершенствуют тактику штурмов российских укреплений, - разведка Британии

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Украинские силы готовятся перейти к основной волне контрнаступления

ВСУ совершенствуют тактику штурмов российских укреплений, - разведка Британии

Генштаб

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Украинские войска в последние дни перегруппировались и снова проводят масштабные наступательные операции на трех основных направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

"Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для усовершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что войска РФ приложили значительные усилия для наступления в Серебрянском лесу вблизи Кременной Луганской области. Вероятно, их действия отражают продолжение приказов высшего руководства РФ переходить в наступление при любой возможности.

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В статье: британская разведка война с россией
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