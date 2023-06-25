Германия совместно с США передаст Украине еще 45 ЗСУ Gepard
Они должны значительно усилить украинскую ПВО
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Германия вместе с США до конца года планирует передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard для укрепления нашей противовоздушной обороны, заявил руководитель Ситуационного центра по Украине при Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг.
Сейчас Германия уже передала Украине 34 таких установки. Еще 15 должны доставить в ближайшее время. Кроме того, по словам Фрейдинга, до конца года ФРГ в сотрудничестве с Соединенными Штатами передадут еще 30 САУ Gepard.
"Мы делаем все, что можем. Но, несмотря на это, имеет ли Украина достаточную противоракетную оборону? Однозначно: нет!" – сказал Фрейдинг.
Он напомнил, что Германия до конца этого года передаст Украине еще два зенитных ракетных комплекса IRIS-T SLM, которые имеют "почти 100-процентную точность", и еще четыре – в следующем году.
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