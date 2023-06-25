Оккупанты в Запорожской области убили двух украинских партизан 2006 года рождения
Вечная память и слава Героям!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Россияне в Запорожской области убили двух украинских партизан. Об этом заявил коллаборант Владимир Рогов, руководящий тамошней оккупационной администрацией.
"Подробности стрельбы в Бердянске – ликвидированы двое проукраинских террористов.
Приблизительно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов.
В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены", - заявил Рогов в своем Telеgram.
Коллаборант добавил, что один из погибших – Тигран Оганнисян, которого ранее "задерживали за антироссийскую деятельность".
Правозащитники пытались разобраться в ситуации и понять, что же произошло. Дела двух подростков 2006 года рождения расследовали в Бердянске и должны были идти в суд. Следователи оказывали давление на молодых людей и их родственников.
Кроме этого, в соцсетях стало распространяться видео с Тиграном Оганнисяном. На нем он находится в тактических перчатках и с автоматом. Тигран сообщил, что убил двоих, однако попрощался со всеми.
"Двух точно, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!", - сказал Оганнисян.
Координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова в Facebook заявила, что несколько дней назад за ребятами приезжал следователь с вооруженным конвоем, но им удалось скрыться. По ее данным, днем перед убийством ребята отличились в оккупационной полиции. За полчаса до звонка следователя родителям о том, что ребята убиты, мама Тиграна разговаривала с ним.
“Тел ребят родители еще не видели. А родных со вчерашнего (24 июня — ред.) вечера мучают допросами и обысками.
Это дает основания ставить под вопрос основную версию следственного РФ о нападении на полицейских. По крайней мере, родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео - это постановка для того, чтобы убить ребят”, - добавляет Решетилова.
Вторым парнем был Никита. 25 июня ему должно было исполниться 17 лет. Молодые люди думали перед тем, как именно отпраздновать такой важный день.
Популярное сейчас
- Фридман: Днепр-1, Динамо и Заря считают, что в условиях войны нужно сделать бесплатный показ матчей
- Самый быстрый забитый мяч в истории молодежного ЧЕ. Испания U-21 – Хорватия U-21 1:0. Видео гола и обзор матча
- Успех украинской молодежки, интерес к Довбику и Цыганкову. Главные футбольные новости за 24-е июня
- Медведев: В истории еще не было такого, чтобы самый большой арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
Новости по теме
- 22:21 Украинские Видеодайджест за 486-й день войны от Генштаба ВСУ
- 20:39 Украинские Пресс-служба Лукашенко заявила, что удалось договориться с Пригожиным о деэскалации. Боевик подтвердил, что меняет направление
- 20:36 Украинские Пригожин: Мы разворачиваем колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря