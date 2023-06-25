Оккупанты в Запорожской области убили двух украинских партизан 2006 года рождения

Россияне в Запорожской области убили двух украинских партизан. Об этом заявил коллаборант Владимир Рогов, руководящий тамошней оккупационной администрацией.

"Подробности стрельбы в Бердянске – ликвидированы двое проукраинских террористов. Приблизительно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены", - заявил Рогов в своем Telеgram.

Коллаборант добавил, что один из погибших – Тигран Оганнисян, которого ранее "задерживали за антироссийскую деятельность".

Правозащитники пытались разобраться в ситуации и понять, что же произошло. Дела двух подростков 2006 года рождения расследовали в Бердянске и должны были идти в суд. Следователи оказывали давление на молодых людей и их родственников.

Кроме этого, в соцсетях стало распространяться видео с Тиграном Оганнисяном. На нем он находится в тактических перчатках и с автоматом. Тигран сообщил, что убил двоих, однако попрощался со всеми.

"Двух точно, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!", - сказал Оганнисян.

Координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова в Facebook заявила, что несколько дней назад за ребятами приезжал следователь с вооруженным конвоем, но им удалось скрыться. По ее данным, днем перед убийством ребята отличились в оккупационной полиции. За полчаса до звонка следователя родителям о том, что ребята убиты, мама Тиграна разговаривала с ним.

“Тел ребят родители еще не видели. А родных со вчерашнего (24 июня — ред.) вечера мучают допросами и обысками. Это дает основания ставить под вопрос основную версию следственного РФ о нападении на полицейских. По крайней мере, родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео - это постановка для того, чтобы убить ребят”, - добавляет Решетилова.

Вторым парнем был Никита. 25 июня ему должно было исполниться 17 лет. Молодые люди думали перед тем, как именно отпраздновать такой важный день.