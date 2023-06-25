Европейская конфедерация фехтования отстранила российских и белорусских спортсменов

Европейская конфедерация фехтования (EFC) отстранила российских и белорусских спортсменов, об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации. Также комиссия приостановила членство федераций этих стран. Решение было принято на основании обращения Федерации фехтования Украины.

Сейчас в Польше проходят Европейские игры, где спортсмены из России и Беларуси не смогут участвовать. Зато Международная федерация фехтования (FIE) лишила рейтинговых очков турнир по фехтованию в рамках Евроигр и назначила отдельный турнир, где российские и белорусские спортсмены смогут принять участие.