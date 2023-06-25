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Украинские стрелки завоевали серебро в стрельбе из лука на Европейских играх-2023

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Анастасия Павлова и Иван Кожокарь поборолись за лицензию на Олимпиаду-2024

Украинские стрелки завоевали серебро в стрельбе из лука на Европейских играх-2023

Фото: НОК України

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Украинские стрелки Анастасия Павлова и Иван Кожокарь стали серебряными призерами Европейских игр в Кракове в миксте. В матче за золото они уступили Испании - 1:5. Победители финала получили две лицензии на Олимпиаду-2024, по одной для выступлений на мужском и женском турнирах.

На пути к финалу украинская пара лучников одолела спортсменов из Франции (5:3) и Молдовы (5:4).

Европейские игры. Стрельба из лука, микст, финал

Испания - Украина 5:1 (1:1, 2:0, 2:0, 2:0)

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