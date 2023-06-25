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Динамо Киев - Monte. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию благотворительного матча по CS:GO

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Собранные деньги пойдут на восстановление лицея, который обстреляли россияне

Динамо Киев - Monte. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию благотворительного матча по CS:GO

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 25 июня, пройдет благотворительный матч по CS:GO между командой футболистов киевского "Динамо" и украинским киберспортивным клубом Monte.

За "бело-синих" будут играть Николай Шапаренко, Александр Караваев, Максим Дячук и Назар Волошин. В свою очередь, профессиональную команду по СS:GO будут представлять Владимир "Woro2k" Велетнюк, Сергей "DemQQ" Демченко, Айдын "KrizzeN" Турлыбеков и Сергей "lmbt" Бежанов.

В роли специальных участников будут Tricky Nicki и Антон Скуратов.

Поединок состоится в конференц-зале стадиона "Динамо" им. Лобановского будет транслироваться на официальном Youtube-канале киевского "Динамо" и FootballHub. Донаты по трансляции пойдут на реконструкцию Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области, который был обстрелян россиянами 4 марта 2022 года.

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В статье: Динамо (Киев) Monte
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