Украина завоевала третье золото по прыжкам в воду на Европейских играх-2023
Кирилл Болюх и Алексей Середа показали лучший результат с 10-метровой башни
Фото: Getty Images
Кирилл Болюх и Алексей Середа завоевали третье золото для Украины в соревнованиях по прыжкам в воду. Спортсмены показали лучший результат в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. В финале они набрали 398.70 балла.
До этого золотые медали в данном виде соревнований завоевали Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская и Алексей Середа в командном выступлении и Ксения Байло и Кирилл Болюх в синхронном миксте с 10 метров.
В целом это 10-я золотая медаль для Украины на Европейских играх-2023.
Евроигры-2023. Синхронные прыжки в воду, 10 метров
Кирилл Болюх/Алексей Середа (Украина) 398.70 балла
Риккардо Джованни/Эдуард Тимбретти (Италия) 388.83
Бенжамин Катмор/Мэттью Диксон (Великобритания) 372.69
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