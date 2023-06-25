Украина завоевала третье золото по прыжкам в воду на Европейских играх-2023

Кирилл Болюх и Алексей Середа завоевали третье золото для Украины в соревнованиях по прыжкам в воду. Спортсмены показали лучший результат в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. В финале они набрали 398.70 балла.

До этого золотые медали в данном виде соревнований завоевали Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская и Алексей Середа в командном выступлении и Ксения Байло и Кирилл Болюх в синхронном миксте с 10 метров.



В целом это 10-я золотая медаль для Украины на Европейских играх-2023.

Евроигры-2023. Синхронные прыжки в воду, 10 метров



Кирилл Болюх/Алексей Середа (Украина) 398.70 балла

Риккардо Джованни/Эдуард Тимбретти (Италия) 388.83

Бенжамин Катмор/Мэттью Диксон (Великобритания) 372.69