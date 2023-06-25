Украина - Чехия: смотреть онлайн бесплатно полуфинал женской Золотой Евролиги по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу начинает противостояние в Финале четырех Золотой Евролиги 2023. Соперниками наших девушек будет сборная Чехии. Последний раз оппонентки пересекались в 2019 на групповом этапе Золотой Евролиги. Тогда Украина и Чехия обменялись домашними победами, но наша сборная финишировала второй и не вышла в следующий раунд соревнований. Отметим, что по сравнению с мужской сеткой соревнований у женщин полуфиналы Золотой Евролиги состоят из двух матчей: вторая украино-чешская дуэль состоится 28 июня.

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Волейбол. Женщины. Золотая Евролига. Полуфинал

25 июня. Начало в 18:00

Украина – Чехия