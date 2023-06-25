Турция - Украина: смотреть онлайн бесплатно финал мужской Золотой Евролиги по волейболу
Один шаг к титулу
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
Мужская национальная команда по волейболу может во второй раз в своей истории выиграть Золотую Евролигу. На пути в финал наши ребята на групповом этапе одержали шесть побед подряд с общим счетом 18:0, а в полуфинале одолели хозяев Финала четырех, хорватов, в четырех партиях. До завоевания трофея украинцам осталось сделать один шаг: победить Турцию. В финале Золотой Евролиги 2021 украинцы уступили именно этой сборной. Настало ли время для реванша?
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Волейбол. Мужчины. Золотая Евролига. Финал
25 июня. Начало в 21:00
Турция – Украина
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