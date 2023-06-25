Буданов: Россия завершила подготовку к теракту на ЗАЭС

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. Об этом генерал-майор сообщил в интервью британскому изданию The New Statement.

По словам главы ГУР МО, ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. К аварии на ЗАЭС может также привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения до станции.

"План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения крушения они могут использовать технические средства", - заявил Буданов.

Украинский генерал также сообщил, что российские оккупанты заминировали ставок-охладитель ЗАЭС и разместили начиненную взрывчаткой технику около 4 из 6 энергоблоков станции.

При этом Кирилл Буданов подчеркнул, что "никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас".

Россия может прибегнуть к осуществлению теракта на атомной электростанции в случае поражения российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра. То есть в РФ рассматривают теракт на ЗАЭС, как создание зоны ядерного бедствия и предохранитель дальнейшего продвижения ВСУ.

Как итог, Кирилл Буданов отметил, что существует риск, что россияне могут осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивное мероприятие", чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.