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Наев о возможном наступлении Вагнера из Беларуси: Если это произойдет, для них это будет самоубийством

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В настоящее время ситуация контролируемая и стабильная

Наев о возможном наступлении Вагнера из Беларуси: Если это произойдет, для них это будет самоубийством

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев прокомментировал информацию о возможном наступлении ППК "Вагнер" с территории Беларуси.

Генерал-лейтенант сообщил, что ситуация на северной границе остается стабильной и контролируемой. По словам Сергея Наева, в настоящее время не наблюдается наращивание техники и живой силы противника.

"Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", - заявил Наев.

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В статье: Сергей Наев война с россией
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