Наев о возможном наступлении Вагнера из Беларуси: Если это произойдет, для них это будет самоубийством

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев прокомментировал информацию о возможном наступлении ППК "Вагнер" с территории Беларуси.

Генерал-лейтенант сообщил, что ситуация на северной границе остается стабильной и контролируемой. По словам Сергея Наева, в настоящее время не наблюдается наращивание техники и живой силы противника.