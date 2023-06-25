Наев о возможном наступлении Вагнера из Беларуси: Если это произойдет, для них это будет самоубийством
В настоящее время ситуация контролируемая и стабильная
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Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев прокомментировал информацию о возможном наступлении ППК "Вагнер" с территории Беларуси.
Генерал-лейтенант сообщил, что ситуация на северной границе остается стабильной и контролируемой. По словам Сергея Наева, в настоящее время не наблюдается наращивание техники и живой силы противника.
"Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", - заявил Наев.
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