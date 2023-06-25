Женская сборная Украины победила Чехию в первом полуфинальном матче в рамках Золотой Евролиги-2023

Сегодня прошел первый полуфинальный матч в рамках женской Золотой Евролиги-2023, где сборная Украины одолела сборную Чехии в трех сетах (25:22, 25:23, 25:17).

Последний раз оппонентки пересекались в 2019 на групповом этапе Золотой Евролиги. Тогда Украина и Чехия обменялись домашними победами, но наша сборная финишировала второй и не вышла в следующий раунд соревнований.

Женская сборная претендует на свой второй финал Евролиги в истории. В прошлый раз команда участвовала в решающем поединке в 2017 году.

Следующий матч между командами состоится 28 июня.

Волейбол. Женщины. Золотая Евролига. Полуфинал

Украина - Чехия - 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)