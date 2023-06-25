  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женская сборная Украины победила Чехию в первом полуфинальном матче в рамках Золотой Евролиги-2023
В тренде

Женская сборная Украины победила Чехию в первом полуфинальном матче в рамках Золотой Евролиги-2023

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Разгромная победа в трех сетах

Женская сборная Украины победила Чехию в первом полуфинальном матче в рамках Золотой Евролиги-2023

Фото: volleyball.ua

Новина українською

Сегодня прошел первый полуфинальный матч в рамках женской Золотой Евролиги-2023, где сборная Украины одолела сборную Чехии в трех сетах (25:22, 25:23, 25:17).

Последний раз оппонентки пересекались в 2019 на групповом этапе Золотой Евролиги. Тогда Украина и Чехия обменялись домашними победами, но наша сборная финишировала второй и не вышла в следующий раунд соревнований.

Женская сборная претендует на свой второй финал Евролиги в истории. В прошлый раз команда участвовала в решающем поединке в 2017 году.

Следующий матч между командами состоится 28 июня.

Волейбол. Женщины. Золотая Евролига. Полуфинал

Украина - Чехия - 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)

По теме
yellow-arrow
Ярослава Магучих выиграла золотую медаль Европейских Игр
yellow-arrow
Генштаб: За сутки ВСУ поразили станцию РЭБ и 3 вражеских артиллерийских подразделения
yellow-arrow
Наев о возможном наступлении Вагнера из Беларуси: Если это произойдет, для них это будет самоубийством
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде