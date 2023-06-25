Генштаб: За сутки ВСУ поразили станцию РЭБ и 3 вражеских артиллерийских подразделения

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста восемьдесят седьмых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны.

Российская федерация продолжает убивать мирное население Украины, и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, проводит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Сегодня ночью враг применил 6 зенитных управляемых ракет С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, в течение суток нанес 25 авиационных ударов, также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки, в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячко, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес артиллерийские и минометные удары по Колодязному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двуречной, Западному, Масютовке, Кисловке и Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Раздолевки. Также нанес артиллерийские обстрелы по Невскому и Белогоровке Луганской области, по Торскому, Серебрянке, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Григорьевки и Миньковки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди которых Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленый Гай, Затишье Гуляйполе Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Милово, Берислав, Казацкое, Львове, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками был уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, состав боеприпасов, станцию РЭБ и 3 вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях.