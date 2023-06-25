Ярослава Магучих выиграла золотую медаль Европейских Игр
11 золотое для Украины
фото - Getty Images
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выступающая в секторе для прыжков в высоту, выиграла Европейские Игры 2023 года.
Как известно, еще в четверг Ярослава прыгнула на высоту 1,97 метра, что позволило ей победить во втором дивизионе. А сегодня состоялись соревнования в первом дивизионе, и ни одна из спортсменок не приблизилась к результатам украинки.
Таким образом, Ярослава Магучих заняла первое общее место. Серебро взяла румынка Даниэла Станчу (1.94), а бронза у француженки Навал Менике (1.92).
Для Украины это уже 11 золото на текущих Европейских Играх. В легкой атлетике украинские спортсмены в общей сложности взяли шесть наград разного сорта.
Добавим, что Магучих в сезоне 2023 года выигрывает свои 11-ые соревнования. Также напомним, что по итогам нынешних Европейских Игр Украина перешла в первый легкоатлетический дивизион.
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