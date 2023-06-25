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Еще одна медаль в зачет. 19-летний Фельфнер получил бронзу по легкой атлетике на Европейских играх-2023

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Третье место в соревновании по метанию копья

Еще одна медаль в зачет. 19-летний Фельфнер получил бронзу по легкой атлетике на Европейских играх-2023

Фото: twitter.com

Новина українською

Украинский легкоатлет Артур Фельфнер стал бронзовым призером в метании копья по результатам соревнований (82.24 м). Лучший результат показали немец Юлиан Вебер (86.26 м) и Эдис Матусевичус из Литвы (84.22 м).

Это шестая медаль для Украины по легкой атлетике и вторая бронзовая. Первым был Владислав Шепелев, который занял третье место в тройном прыжке.

Европейские игры-2023. Метание копья (мужчины)

Юлиан Вебер (Германия) - 86.26 м

Эдис Матусевичус (Литва) - 84.22 м

Артур Фельфнер (Украина) - 82.24 м

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