Сборная Украины по волейболу в тяжелой борьбе уступает в финале Золотой Евролиги-2023

Сборная Украины сыграла финальный поединок Золотой Евролиги-2023, где в тяжелом поединке проиграли сборной Турции 3:2. "Желто-синие" стали серебряными призерами турнира.

Первый сет был за нашей сборной. Ребята с отрывом в 11 очков одержали победу (14:25). Во втором преимущество было на стороне сборной Турции(25:22). В третьем также соперник оказался сильнее(26:24). В эмоциональном четвертом сете Украина сравняла общий счет и перевела игру к тай-брейку(22:25). Финальный сет прошел при доминации сборной Турции(15:6). Таким образом, Украина не смогла взять реванш у Турции за поражение в финале Золотой лиги в 2021-м.

На пути к финалу наши ребята на групповом этапе одержали шесть подряд побед с общим счетом 18:0, а в полуфинале одолели хозяев Финала четырех, хорватов, в четырех партиях.

В последний раз "желто-синие" выигрывали Золотую Евролигу в 2017 году. Тогда по итогам четырех сетов сборная обыграла Северную Македонию (3:1).

Волейбол. Мужчины. Золотая Евролига. Финал

Турция 3:2 Украина (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)