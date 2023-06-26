Россияне наступают на трех направлениях, за воскресенье произошло 36 боевых столкновений
Авиация и артиллерия нанесли 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 26 июня, сообщает, что россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 36 боевых столкновений.
В частности, враг безуспешно пытался наступать в районе западнее Кривошиевки Луганской области (Купянское направление), в направлениях Веселого и Раздолевки Донецкой области (Лиманское), возле Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области (Бахмутское), в направлении Новомихайловки (Шахтерское) и возле Марьинки.
В воскресенье россияне нанесли ракетный удар по территории Украины - задействовали 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, нанесли 33 авиационных удара, также произвели более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.
Авиация сил обороны Украины в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 склада боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.
Популярное сейчас
- ЧЕ-2023 U-21. Франция обыграла Норвегию, Италия удержала победу со Швейцарией
- Украина держится в топ-3 медального зачета Европейских игр после четырех соревновательных дней
- Маунт поставил ультиматум руководству Челси на счет своего будущего
- Пригожин прибыл в Ростов и заявил, что пока не будет Шойгу и Герасимова, Вагнер будет блокировать город
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО