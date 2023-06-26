Почти тысячу 200 россиян за сутки. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
ВСУ продолжают крушить артиллерию врага
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 25.06.23.
Так за минувшие сутки было ликвидировано еще 950 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 225 580 человек.
За воскресенье было уничтожено еще 67 единиц техники, в том числе более двух десятков артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- Танков - 4031 (+1) ед.
- боевых бронированных машин - 7820 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 4055 (+21) ед,
- РСЗО - 624 (+0) ед,
- средства ПВО - 385 (+0) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10),
- крылатые ракеты – 1259 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6751(+16) ед,
- специальная техника – 557 (+5).
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