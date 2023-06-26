Почти тысячу 200 россиян за сутки. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 25.06.23.

Так за минувшие сутки было ликвидировано еще 950 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 225 580 человек.

За воскресенье было уничтожено еще 67 единиц техники, в том числе более двух десятков артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: