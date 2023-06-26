Уничтожены почти все цели. Воздушные силы ВСУ отчитались о ночной ракетной атаке россиян

В ночь на 26 июня 2023 года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, преимущественно с южного направления, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Осуществлены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подлодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "шахед".

Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".