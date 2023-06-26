Уничтожены почти все цели. Воздушные силы ВСУ отчитались о ночной ракетной атаке россиян
Силы ПВО на страже
Zelenskiy Official
В ночь на 26 июня 2023 года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, преимущественно с южного направления, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Осуществлены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подлодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря.
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "шахед".
Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные). Все дроны уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
Популярное сейчас
- Украина держится в топ-3 медального зачета Европейских игр после четырех соревновательных дней
- Ингулец начал подготовку к новому сезону Первой лиги
- Марта Костюк в паре с Крейчиковой выиграла турнир в Бирмингеме
- Пригожин: Мы разворачиваем колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО