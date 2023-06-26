Устроили фейерверк. ВИДЕО, как воины ВСУ уничтожили российский ЗРК Стрела

Воины 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ опубликовали видео работы по уничтожению ЗРК «Стрела 10» оккупантов. Этот комплекс предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на небольших высотах.

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Объект был зафиксирован благодаря наблюдению из дрона, после чего нанесен точный артиллерийский удар. От попадания сдетонировал боекомплект ЗРК, что придало ярких красок филигранной работе украинских воинов.

Заметим, что согласно последним данным Генштаба, ВСУ уничтожили уже 385 систем ПВО россиян.