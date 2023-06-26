Минобороны: С начала наступления на юге Украины освобождено от россиян 130 кв.км

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на юге за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км.

В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км.

Но при этом на Таврическом направлении россияне в течение прошлой недели 148 раз атаковали украинские позиции.

В то же время, украинские войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягидного, Клищиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижения от 1 до 2 км. В настоящее время войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага, сообщила Маляр.

Замминистра также подчеркнула, что погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у сил обороны Украины.