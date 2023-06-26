ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ вернули Ровнополь под украинский контроль.

Ровнополь – село в Волновахском районе. Расположен недалеко от Благодатного и Макаровки, освобожденных ранее.

Напомним, что с начала наступления ВСУ освободили от россиян уже 130 квадратных километров на юге Украины.