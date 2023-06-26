ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области
Выровняли линию фронта
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ вернули Ровнополь под украинский контроль.
Ровнополь – село в Волновахском районе. Расположен недалеко от Благодатного и Макаровки, освобожденных ранее.
Напомним, что с начала наступления ВСУ освободили от россиян уже 130 квадратных километров на юге Украины.
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