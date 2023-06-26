  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Херсоне задержан военнослужащий-предатель, участвовавший в репрессиях оккупантов против украинцев
В тренде

В Херсоне задержан военнослужащий-предатель, участвовавший в репрессиях оккупантов против украинцев

Общие новости
(2 голосов)

После освобождения Херсона коллаборант пытался скрываться, однако был задержан правоохранителями

В Херсоне задержан военнослужащий-предатель, участвовавший в репрессиях оккупантов против украинцев

dbr.gov.ua

Новина українською

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали военнослужащего из Херсона, который во время временной оккупации города работал на захватчиков. Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Установлено, что в июле 2022 года оккупационная администрация назначила фигуранта "оперуполномоченного оперативного отдела" в захваченной "Северной исправительной колонии №90". Он помогал оккупантам незаконно удерживать херсонцев и давить на них.

Читайте такжеВидеодайджест за 487-й день войны от Генштаба ВСУ

"После освобождения Херсона коллаборант пытался скрываться, однако был задержан правоохранителями. Во время обыска по месту жительства фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для связи с оккупантами, 626 тысяч гривен и 5 тысяч долларов США наличными", - говорится в сообщении.

Военнослужащему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По теме
yellow-arrow
Украинские военные показали видео из освобожденного села Ровнополь
yellow-arrow
В Беларуси начали строить лагеря для ЧВК Вагнер
yellow-arrow
Две экс-звезды Арсенала – участники благотворительного матча в поддержку Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде