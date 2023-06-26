В Херсоне задержан военнослужащий-предатель, участвовавший в репрессиях оккупантов против украинцев

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали военнослужащего из Херсона, который во время временной оккупации города работал на захватчиков. Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Установлено, что в июле 2022 года оккупационная администрация назначила фигуранта "оперуполномоченного оперативного отдела" в захваченной "Северной исправительной колонии №90". Он помогал оккупантам незаконно удерживать херсонцев и давить на них.

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"После освобождения Херсона коллаборант пытался скрываться, однако был задержан правоохранителями. Во время обыска по месту жительства фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для связи с оккупантами, 626 тысяч гривен и 5 тысяч долларов США наличными", - говорится в сообщении.

Военнослужащему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Прокуратура в сфере обороны Южного региона.