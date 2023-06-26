Украинские военные показали видео из освобожденного села Ровнополь
Видео от 1-й отдельной механизированной бригаде
СБУ
Украинские военные показали кадры из освобожденного села Ровнополь Донецкой области. Населенный пункт был освобожден 25 июня.
Об этом сообщает в Facebook 31-я отдельная механизированная бригада.
"Сегодня 25 июня 2023 года бойцами 2-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады был освобожден поселок Ровнополь", - говорят военные на видео.
По словам бойцов, "оккупанты убегают, а мы идем вперед".
Об освобождении Ровнополя Донецкой области
До этого ВСУ вернули под свой контроль Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. Это села, расположенные на территории Донецкой и Запорожской областей.
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