Спецназовец ВСУ о бое в окопе: Вижу, на меня идет пи..р. Смотрю ему в глаза и даю короткую очередь

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На прошлой неделе в интернете появилось видео, как бойцы Сил специальных операций ВСУ прорвались в окоп россиян и в ближнем бою ликвидировали нескольких окупантов и захватили позицию.

Пресс-служба ВСУ записала интервью с одним из героев видео - оператором 73-го морского центра специального назначения имени кошевого Антина Головатого. Боец с позывным Дикий рассказал о всех подробностях боя.

– В чем заключалась задача группы во время этого боя?

– Наша группа должна была штурмовать позицию, зачистить окопы и завести пехоту, чтобы она дальше закрепилась и держала оборону. Мы очень медленно по посадке подбирались к ним, ползли со всеми гранатометами и другим оружием. Когда добрались до зеленки, уже нормально шли (нам пробили тропу). Подошли к их позиции на расстояние близкой видимости – до 15 метров. Мы остановились, договорились о наших действиях, кто в каком порядке заходит.

Мы начали заходить, я был вторым, первый бросал гранаты, я его прикрывал. Забросили около четырех гранат, пи..ры еще не раздупились. Почему? Не знаю, тупили. Аккуратно идем по окопу, нарезаем, простреливаем каждый угол. Слышим крики, понимаем, что там сидит пи..р. Бойница вкопана влево как буква Г. Слышу крики, понимаю, что он сидит за углом, обогнал первого, начинаю первым стрелять. Он стал выпадать, я его добил. Решил просто спрятаться в том перекрестке, чтобы меня не было видно.

Более или менее спрятался. Разворачиваюсь, чтобы держать открытый сектор. Вижу, бежит другое тело. Секунда, вижу цель, сразу начинаю отрабатывать. Он падает, ему там залетело и в плечо, и в корпус, и в голову. Он падает, я его еще стреляю. Вижу, бежит третий. Начинаю по третьему насыпать. Он падает, предсмертные крики, я добиваю в голову. Поразлетались мозги по окопу. От первого, кстати, у меня на ботинке остались мозги. Так будет с каждым.

– Как дальше шел бой, как ты ликвидировал четвертого?

- Мы стояли на этом перекрестке, пока другие подтянутся. У нас был один трехсотый легкий. Его успешно эвакуировали. Дальше по окопу хотел бросить гранату, но была неудачная попытка – граната отбилась от стенки. Начали кидать через верх гранаты.

- В комментариях многие россияне набежали и жалуются, что вы убивали безоружных мальчиков в трусиках, хотя на видео четко видно рыжего гнома (с автоматом), видно как гранаты за вами прилетают. Заметен момент вспышки – взрыв гранаты или детонация чего-нибудь.

– Между мной и побратимом упала граната. Услышал звук, что-то упало, крик побратима, все понял. Моментально пробежал тот перекресток, взрыв был за спиной. Забежал за угол, по окопу пробежался, чтобы осколками не задело. Понимаю, что граната взорвалась, нужно возвращаться к побратиму, ведь я один. Начинаю возвращаться и справа от меня вспышка, понимаю, что началась детонация БК. Так что назад мне было нельзя, но и вперед тоже нет. Главное правило – не идти одному на незачищенные участки. Решил переждать момент в бойнице. Понимаю, что патроны в магазине есть, но неизвестно сколько, поэтому надо перезарядиться. Это где-то полминуты было. Контролировал сзади со спины, в бойницу поглядывал. И вижу, на меня идет пи..р. Он поворачивает голову ко мне, смотрю ему в глаза и даю короткую очередь, не целясь от плеча.

Я начал возвращаться к своим, потому что я один, мне дальше нельзя. Зачищали дальше окопы, левый фланг, затем правый.

- Ты оценил, как они зарылись?

- Очень хорошо. Глубина окопа два метра, плюс бруствер 30-50 сантиметров. Это довольно глубокие хорошие окопы, которые нас в дальнейшем спасали от их танковых обстрелов.

– До этого у тебя были такие близкие контакты с противником?

- Таких близких – полметра, два-три метра – не было.

– Вы зашли незаметно для противника. Он в отчаянии, бегает хаотично, стреляет хаотично. В то же время ваши действия максимально сконцентрированы и четкие. Как удалось пройти к ним на позиции незаметными?

- Ползли по посадке, максимально понизив силуэт. Там на позиции стоял ПТУР, в бойницах более трех ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный).

У нас было понимание, сколько там примерно человек находится. Группа действовала уверенно, никто не паниковал, было все слажено, четко. Мы к этому готовились. Постоянные тренировки, дающие результат. В окопах очень сильно помогают навыки CQB (тактика ближнего боя в условиях городской застройки). В любой момент может появиться человек, ты должен реагировать, оценивать ситуацию. Видишь пространство, угрозу – должен направить туда оружие, чтобы минимизировать потери и прикрыть товарищей.

– Во время боя видно, что у тебя ни страха, ни колебаний вообще не было. Это подготовка или внутреннее настроение?

- Опыт, постоянные тренировки. В голове одна ненависть. Но при этом полное хладнокровие. Спокойствие, без паники, желание убивать тех, кто пришел на нашу землю. Это были эмоции внутри, которые я не проявлял. Я просто делал то, что должен делать.

- В этом бою были уничтожены все оккупанты, или кого удалось взять в плен?

- К сожалению, никого не удалось взять в плен.

– Россияне после этого видео писали, что ССОшников не будут брать в плен. На тебя эти вбросы давят?

– Мне не 15 лет, чтобы я на это как-то реагировал. Я понимаю, что это пустые слова, которые ни к чему не приведут. Пусть пытаются кого-нибудь поймать или убить.