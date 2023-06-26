  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина взяла две бронзы на Европейских играх
В тренде

Украина взяла две бронзы на Европейских играх

Общие новости
(1 голосов)

Бронзовые награды в муай тай

Украина взяла две бронзы на Европейских играх

Фото: Ukrainian muaythai federation / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинцы Владислав Микитась и Анастасия Михайленко принесли нашей стране бронзовые награды Европейских игр 2023 в дисциплине муай тай.

Микитась в весе до 60 кг в полуфинале уступил турецкому спортсмену Серджану Кочу лишь в один балл - 28:29 - и завершил для себя соревнование с бронзовыми наградами.

Михайленко в шаге от финала в весе до 51 кг проиграла полячке Роксане Даргиэль с аналогичным счетом 28:29.

Отметим, что еще четверо украинцев уже обеспечили себе как минимум серебряные медали Европейских игр, ведь пробились в финал в муай тай. Завтра в финалах сразятся Игорь Любченко (до 67 кг), Александр Ефименко (до 71 кг), Игорь Скурихин (до 81 кг) и Олег Примачев (до 91 кг).

По теме
yellow-arrow
Спецназовец ВСУ о бое в окопе: Вижу, на меня идет пи..р. Смотрю ему в глаза и даю короткую очередь
yellow-arrow
Украинские военные показали видео из освобожденного села Ровнополь
yellow-arrow
В Беларуси начали строить лагеря для ЧВК Вагнер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Европейские игры
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде