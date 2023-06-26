Украина взяла две бронзы на Европейских играх

Украинцы Владислав Микитась и Анастасия Михайленко принесли нашей стране бронзовые награды Европейских игр 2023 в дисциплине муай тай.

Микитась в весе до 60 кг в полуфинале уступил турецкому спортсмену Серджану Кочу лишь в один балл - 28:29 - и завершил для себя соревнование с бронзовыми наградами.

Михайленко в шаге от финала в весе до 51 кг проиграла полячке Роксане Даргиэль с аналогичным счетом 28:29.

Отметим, что еще четверо украинцев уже обеспечили себе как минимум серебряные медали Европейских игр, ведь пробились в финал в муай тай. Завтра в финалах сразятся Игорь Любченко (до 67 кг), Александр Ефименко (до 71 кг), Игорь Скурихин (до 81 кг) и Олег Примачев (до 91 кг).