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Воспитанник черкасского Днепра Кирилл Молоков погиб на войне с российскими оккупантами

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Россияне убили еще одного украинского спортсмена

Воспитанник черкасского Днепра Кирилл Молоков погиб на войне с российскими оккупантами

фото из соцсетей

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На войне против российских захватчиков погиб украинский футболист, воспитанник МСК "Днепр" (Черкассы) Кирилл Молоков. В сезоне-2020/2021 за черкасский клуб выходил на поле 12 раз в 15 матчах, в которых попадалв заявку.

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О смерти героя в понедельник, 26 июня, сообщил директор МСК "Днепр" Юрий Гончаров в Facebook. По информации источника, воин-спортсмен погиб, штурмуя позиции оккупантов.

"Защищая Украину от российских агрессоров, при штурме вражеских позиций погиб воспитанник МСК "Днепр" Кирилл Молоков.

Молодой, энергичный и смелый. Именно таким мы его запомним. Навсегда 21. Навсегда в наших сердцах", — написал Гончаров.

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В статье: война с россией
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