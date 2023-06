ВИДЕО. Бельгийская толкательница ядра на Европейских играх пробежала за свою сборную еще и стометровку

Бельгийская легкоатлетка Джолиен Бумкво на Европейских играх 2023 года приняла участие сразу в двух разных дисциплинах.

23 июля толкательница ядра стартовала в своей профильной дисциплине и заняла седьмое место среди шестнадцати участниц с результатом 16.58м. А на следующий день ей пришлось выйти на беговую дорожку и пробежать за свою страну сто метров с барьерами.

Дело в том, что другие участницы из Бельгии были вынуждены пропустить старт из-за травм, поэтому, чтобы не получить дисквалификацию, на дорожку пришлось выйти Бумкво.

Результат оказался далек от конкурентного: восьмое место в своем забеге и проигрыш на ста метрах ближайшей конкурентке почти 20 секунд (32.81 против 13.81). Впрочем, что интересно, даже при таких обстоятельствах она не прибежала последней в двух забегах, ведь представительница Швейцарии, хоть и стартовала, получила дисквалификацию. Поэтому в стометровке с барьерами Бумкво стала 15-й среди 16-ти участниц.

Jolien Boumkwo ???????? is a Shot Putter!



Today, she ran the 100mH at the European Team Championships to secure 2 points for Belgium.

Safe to say her 32.81s was a PB. ????????pic.twitter.com/sWNQMyCrLs