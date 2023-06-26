ВИДЕО. Бельгийская толкательница ядра на Европейских играх пробежала за свою сборную еще и стометровку
Бывает и такое
Скріншот з відео
Бельгийская легкоатлетка Джолиен Бумкво на Европейских играх 2023 года приняла участие сразу в двух разных дисциплинах.
23 июля толкательница ядра стартовала в своей профильной дисциплине и заняла седьмое место среди шестнадцати участниц с результатом 16.58м. А на следующий день ей пришлось выйти на беговую дорожку и пробежать за свою страну сто метров с барьерами.
Дело в том, что другие участницы из Бельгии были вынуждены пропустить старт из-за травм, поэтому, чтобы не получить дисквалификацию, на дорожку пришлось выйти Бумкво.
Результат оказался далек от конкурентного: восьмое место в своем забеге и проигрыш на ста метрах ближайшей конкурентке почти 20 секунд (32.81 против 13.81). Впрочем, что интересно, даже при таких обстоятельствах она не прибежала последней в двух забегах, ведь представительница Швейцарии, хоть и стартовала, получила дисквалификацию. Поэтому в стометровке с барьерами Бумкво стала 15-й среди 16-ти участниц.
Ранее мы сообщали, что украинка Джоан Фейби Бежура
Jolien Boumkwo ???????? is a Shot Putter!— Oluwadare (@Track_Gazette) June 24, 2023
Today, she ran the 100mH at the European Team Championships to secure 2 points for Belgium.
Safe to say her 32.81s was a PB. ????????pic.twitter.com/sWNQMyCrLs
Популярное сейчас
- Украина поднялась на второе место рейтинга стран Европейских игр. Медальный зачет после 28 июня
- "А ну, оделся бегом, а то получишь у меня". Сержант записал видео из окопа без бронежилета, в комментарии пришел Залужный
- СМИ озвучили список игроков, которых Луческу возьмет на сбор Динамо
- Глава Росгвардии заявил о причастности Запада к мятежу Пригожина. Вооружение ЧВК отдадут армии
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО