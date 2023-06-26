Пригожин заявил, что сам решил остановить "поход на Москву", чтобы "не проливать русскую кровь"
Первое заявление главаря ЧВК Вагнер из Беларуси
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Главарь группы боевиков "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин сделал первое публичное заявление после неудавшегося мятежа. В нем он сообщил о поступившем от белорусского диктатора Александра Лукашенко предложении.
Заявление Пригожина опубликовано в Telegram.
"Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в законной юрисдикции", - сказал Пригожин.
По утверждению главного вагнеровца, Лукашенко обратился к нему уже после того, как было принято решение разворачивать колонны вагнеровцев.
Пригожин утверждает, что сам решил остановить "поход на Москву", чтобы "не проливать русскую кровь".
Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
По данным российских провоенных медиа и телеграмм-каналов, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек. Также в России от марша частной армии Пригожина пострадали 19 домов и дороги.
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