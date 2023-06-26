Пригожин заявил, что сам решил остановить "поход на Москву", чтобы "не проливать русскую кровь"

Главарь группы боевиков "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин сделал первое публичное заявление после неудавшегося мятежа. В нем он сообщил о поступившем от белорусского диктатора Александра Лукашенко предложении.

Заявление Пригожина опубликовано в Telegram.

"Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в законной юрисдикции", - сказал Пригожин.

По утверждению главного вагнеровца, Лукашенко обратился к нему уже после того, как было принято решение разворачивать колонны вагнеровцев.

Пригожин утверждает, что сам решил остановить "поход на Москву", чтобы "не проливать русскую кровь".