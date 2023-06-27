Утренняя сводка Генштаба: произошло 38 боевых столкновений, освобождено одно село

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 27 июня, сообщает, что за минувшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в свою очередь поразили 1 пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных целей врага.

Но и россияне в понедельник нанесли 45 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Генштаб также указывает, что Россия и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 38 боевых столкновений.

Оккупанты безуспешно наступали в направлении Стельмаховки (Купянское направление), Богдановки (Бахмутское), Первомайского (Авдеевское) и Марьинки.

На Шахтерском направлении подразделения сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения наших войск.