Утренняя сводка Генштаба: произошло 38 боевых столкновений, освобождено одно село
ВСУ нанесли 25 ударов по врагу
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 27 июня, сообщает, что за минувшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в свою очередь поразили 1 пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных целей врага.
Но и россияне в понедельник нанесли 45 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Генштаб также указывает, что Россия и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 38 боевых столкновений.
Оккупанты безуспешно наступали в направлении Стельмаховки (Купянское направление), Богдановки (Бахмутское), Первомайского (Авдеевское) и Марьинки.
На Шахтерском направлении подразделения сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения наших войск.
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