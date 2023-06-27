Уничтожено около 90 единиц техники за сутки. Генштаб о потерях россиян по состоянию на 27 июня

Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.06.23.

За понедельник, 26 июня, было ликвидировано еще 590 оккупантов. Таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 226 170 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 89 единиц техники, в том числе 28 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: