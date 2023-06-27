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Уничтожено около 90 единиц техники за сутки. Генштаб о потерях россиян по состоянию на 27 июня

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(4 голосов)

Домой в пакетах едет почти шесть сотен оккупантов

Уничтожено около 90 единиц техники за сутки. Генштаб о потерях россиян по состоянию на 27 июня

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Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.06.23.

За понедельник, 26 июня, было ликвидировано еще 590 оккупантов. Таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 226 170 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 89 единиц техники, в том числе 28 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4036 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7834 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 4083 (+28) ед,
  • РСЗО - 626 (+2) ед,
  • средства ПВО - 386 (+1) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3492 (+10),
  • крылатые ракеты - 1261 (+2),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6772(+21) ед,
  • специальная техника – 563 (+6).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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