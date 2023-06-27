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Белый дом: Нет никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие против Украины

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США также следят за ситуацией на ЗАЭС

Белый дом: Нет никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие против Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят намерения России нанести ядерный удар по Украине.

"Скажу одно – что Россия является ядерным государством. И мы отслеживаем, насколько это возможно, стратегическую позицию России, ее ядерный потенциал. Это продолжается. И мы не видим никаких признаков – кроме бурной риторики – мы не видим никаких признаков того, что есть какое-то намерение применить ядерное оружие на территории Украины", - цитирует Кирби издание Украинская Правда.

Также он указал, что США внимательно следят за ситуацией на Запорожской АЭС и тоже не видят, что ситуация близка к критической:

"Я не собираюсь прибегать к конкретным разведывательным данным. Скажу лишь, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели эти отчеты. Как вы знаете, у нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции, и мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна. Но мы следим за этим очень, очень внимательно".

Напомним, на днях начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что "никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас".

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В статье: война с россией
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