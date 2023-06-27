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Лукашенко во время мятежа в РФ привел армию в полную боевую готовность. США обращались к Украине

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Лукашенко во время мятежа в РФ привел армию в полную боевую готовность. США обращались к Украине

фото - Getty Images

Новина українською

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на фоне мятежа Пригожина в России отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.

"Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники - никто. Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность", - заявил Лукашенко во вторник, 27 июня. Он добавил, что "если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем"

Напомним, что, по заявлениям российских СМИ, именно Лукашенко выступил посредником в переговорах между ПВК Вагнер и Кремлем. В итоге Пригожин дал заднюю и согласился вывести свои подразделения на территорию Беларуси. В понедельник СМИ уже сообщили, что в Могилевской области начали строительство лагеря для вагнеровцев.

Между тем, американский канал CNN утверждает, что во время мятежа Пригожина Запад просил Украину не бить по России. Все из-за опасений, что Украину и Запад обвинят в помощи Пригожину и угрозе суверенитету РФ.

CNN цитирует неназванного чиновника, который утверждает, что союзники предлагали Киеву использовать возможности на территории Украины, но не втягиваться во внутренние дела и не наносить удары по наступательным военным объектам внутри России.

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В статье: Александр Лукашенко ЧВК Вагнер евгений пригожин война с россией
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Комментарии (2)
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
27.06.2023 в 14:35
..........а наші союзники все чогось бояться. Ох і сцикливі союзники.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.06.2023 в 13:10
Здохнете, але не всі
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