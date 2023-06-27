Лукашенко во время мятежа в РФ привел армию в полную боевую готовность. США обращались к Украине

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на фоне мятежа Пригожина в России отдал распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.

"Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники - никто. Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность", - заявил Лукашенко во вторник, 27 июня. Он добавил, что "если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем"

Напомним, что, по заявлениям российских СМИ, именно Лукашенко выступил посредником в переговорах между ПВК Вагнер и Кремлем. В итоге Пригожин дал заднюю и согласился вывести свои подразделения на территорию Беларуси. В понедельник СМИ уже сообщили, что в Могилевской области начали строительство лагеря для вагнеровцев.

Между тем, американский канал CNN утверждает, что во время мятежа Пригожина Запад просил Украину не бить по России. Все из-за опасений, что Украину и Запад обвинят в помощи Пригожину и угрозе суверенитету РФ.

CNN цитирует неназванного чиновника, который утверждает, что союзники предлагали Киеву использовать возможности на территории Украины, но не втягиваться во внутренние дела и не наносить удары по наступательным военным объектам внутри России.