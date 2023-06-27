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Глава Росгвардии заявил о причастности Запада к мятежу Пригожина. Вооружение ЧВК отдадут армии

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Внутренние войска на России получат танки

Глава Росгвардии заявил о причастности Запада к мятежу Пригожина. Вооружение ЧВК отдадут армии

фото - Getty Images

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Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов не исключил, что при попытке мятежа ЧВК Вагнер на прошлых выходных работали западные спецслужбы.

Мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина, заявил Золотов.

Он также сообщил, что у Росгвардии – структуры, которая призвана обеспечивать порядок внутри страны - появятся тяжелые вооружения и танки.

Между тем, в минобороны РФ сообщили, что в настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер" в действующие подразделения российской армии.

Ранее американский канал CNN сообщал, что во время мятежа Пригожина Запад просил Украину не бить по России. Все из-за опасений, что Украину и Запад Москва обвинит в помощи Пригожину и угрозе суверенитету РФ.

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В статье: ЧВК Вагнер война с россией
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