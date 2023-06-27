Глава Росгвардии заявил о причастности Запада к мятежу Пригожина. Вооружение ЧВК отдадут армии
Внутренние войска на России получат танки
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Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов не исключил, что при попытке мятежа ЧВК Вагнер на прошлых выходных работали западные спецслужбы.
Мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина, заявил Золотов.
Он также сообщил, что у Росгвардии – структуры, которая призвана обеспечивать порядок внутри страны - появятся тяжелые вооружения и танки.
Между тем, в минобороны РФ сообщили, что в настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнер" в действующие подразделения российской армии.
Ранее американский канал CNN сообщал, что во время мятежа Пригожина Запад просил Украину не бить по России. Все из-за опасений, что Украину и Запад Москва обвинит в помощи Пригожину и угрозе суверенитету РФ.
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