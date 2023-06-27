Украина завоевала золото Европейских игр в пулевой стрельбе
Украинский дуэт в финале оказался сильнее Чехии
Суспільне
Украинский дуэт, составленный из Павла Коростылева и Юлии Коростылевой, выиграл соревнования по пулевой стрельбе на Европейских играх 2023.
В миксте по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров украинцы победили в финале команду Чехии с общим счетом 16:6.
Еще один украинский дуэт – Максим Городинец и Анастасия Немец – завершил соревнования пятым.
Это золото
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