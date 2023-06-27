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Украина завоевала золото Европейских игр в пулевой стрельбе

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Украинский дуэт в финале оказался сильнее Чехии

Украина завоевала золото Европейских игр в пулевой стрельбе

Суспільне

UA-Футбол
Новина українською

Украинский дуэт, составленный из Павла Коростылева и Юлии Коростылевой, выиграл соревнования по пулевой стрельбе на Европейских играх 2023.

В миксте по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров украинцы победили в финале команду Чехии с общим счетом 16:6.

Еще один украинский дуэт – Максим Городинец и Анастасия Немец – завершил соревнования пятым.

Это золото становится для Украины тринадцатым на Европейских играх 2023. В общей сложности наша команда уже завоевала 26 медалей.

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В статье: Павел Коростылев Европейские игры
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