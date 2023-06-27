Уоллес: ВСУ летом освободили больше территорий, чем россияне оккупировали зимой
Заявление министра обороны Великобритании
Фото: Дмитро (Орест) Козацький
Украинские защитники за неполный первый месяц лета освободили больше оккупированных территорий, чем армия РФ захватила за всю зиму.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает министерство обороны Британии.
"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала около 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление", - сказал он.
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