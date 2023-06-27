Орбан заявил, что не считает Путина военным преступником, а Украина перестала считаться суверенным государством
Очередная порция заявлений от Премьера Венгрии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает президента РФ Владимира Путина военным преступником, а Украина больше не суверенное государство, мир зависит от США, а не от Украины.
Об этом Орбан заявил в интервью немецкой газете Bild.
Лидер Венгрии заявил, что Украина якобы не сможет выиграть войну против РФ, потому что у нее "солдаты закончатся раньше". Поэтому, по словам Орбана, единственное решение в этой ситуации – перемирие.
На вопрос, считает ли Орбан Путина военным преступником, он ответил: "Нет. Не для меня".
"Если мы хотим перемирия и переговоров, мы должны убедить участников конфликта сесть за стол. А сказать им "иди, садись, мы вас арестуем", было бы не очень хорошо. Поэтому мы можем говорить об этих правовых и уголовных последствиях только после заключения мира или условного мира. Абсолютно глупо сейчас об этом говорить", - добавил он.
Журналист обїяснил, что президент Зеленский выступает против заморозки конфликта и любых договоренностей по вооруженной агрессии России.
"Я знаю это мнение. Но что действительно важно, это то, что американцы хотят делать. Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе. Так что если американцы решат, что хотят мира, мир будет", – прокомментировал премьер.
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