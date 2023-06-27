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Игорь Любченко - чемпион Европейских игр 2023 в муай тай

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Есть еще одно золото для Украины!

Игорь Любченко - чемпион Европейских игр 2023 в муай тай

Фото: Ukrainian muaythai federation / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Игорь Любченко стал победителем Европейских игр 2023 года в муай тай в весе до 67 кг.

В решающем поединке Любченко победил поляка Оскара Зигерта со счетом 29:28.

Отметим, что Любченко не единственный украинец, добравшийся до финала Европейских игр в муай тай. Сегодня свои бои за золото также проведут Александр Ефименко (до 71 кг), Игорь Скурихин (до 81 кг) и Олег Примачев (до 91 кг).

Ранее бронзовые награды в тайском боксе на Европейских играх завоевали Владислав Никитась и Анастасия Михайленко.

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В статье: Европейские игры
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