Игорь Любченко - чемпион Европейских игр 2023 в муай тай

Украинец Игорь Любченко стал победителем Европейских игр 2023 года в муай тай в весе до 67 кг.

В решающем поединке Любченко победил поляка Оскара Зигерта со счетом 29:28.

Отметим, что Любченко не единственный украинец, добравшийся до финала Европейских игр в муай тай. Сегодня свои бои за золото также проведут Александр Ефименко (до 71 кг), Игорь Скурихин (до 81 кг) и Олег Примачев (до 91 кг).