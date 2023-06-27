Игорь Любченко - чемпион Европейских игр 2023 в муай тай
Есть еще одно золото для Украины!
Фото: Ukrainian muaythai federation / Автор невідомий
Украинец Игорь Любченко стал победителем Европейских игр 2023 года в муай тай в весе до 67 кг.
В решающем поединке Любченко победил поляка Оскара Зигерта со счетом 29:28.
Отметим, что Любченко не единственный украинец, добравшийся до финала Европейских игр в муай тай. Сегодня свои бои за золото также проведут Александр Ефименко (до 71 кг), Игорь Скурихин (до 81 кг) и Олег Примачев (до 91 кг).
Ранее бронзовые
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