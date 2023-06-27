Воин группы Призрак о работе снайперов: Не думайте, что если взял винтовку, то ты уже красавчик

Снайпер группы "Призрак" Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого с позывным "Кузя" развенчивает мифы о работе воинов его профиля и объясняет особенности нынешней войны с россиянами на собственном опыте. Вашему вниманию расшифровка монолога воина, полное видео внизу текста.

"Попав в первый раз снайпером в Бахмут, работать там поначалу было очень удобно. Противник был на окраинах, а мы работали из города. Мы лучше видели врага с высоты. В нынешней ситуации Бахмут очень подвинулся, много разбитых построек, нет такого места, чтобы где-то спрятаться. Артиллерия у россиян работает очень мощно, танчики, авиация плотно насыпает. Так что сейчас вероятность работать в здании очень мала.

Задача какая: приходишь на позицию, максимум можешь работать от 10 до 15 минут. Дальше ты перемещаешься на вторую позицию, потому что сюда сразу дрончики прилетают, эти орланы их, и они снимают это все, видят, откуда выстрел делаешь, по какому сектору работаешь. Так что они сразу сжигают этот сектор. Плюс у них есть очень крутая аппаратура, которая читает информацию винтовки, производящей выстрел, засекают волны, поэтому россияне моментально видят из какого сектора ты работаешь. Так что отработал и должен покинуть позицию.

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Вы не думаете, что снайпер это такая профессия – где-то вдали, наблюдаешь и так далее. Нет, ребята, практика демонстрирует другую сторону. Сейчас очень тяжело работать снайпером, потому что мы для них первая цель, которую нужно убрать сразу. Они потратят все, что у них есть, весь боекомплект. Им проще убрать меня, чем какого-нибудь пехотинца.

Приведу пример. Была такая ситуация. Мы работали на многоэтажке. Произвели выстрел и ликвидировали противника. И сразу на нашу позицию навели Пион (гаубица). Пион как ударил – сразу два этажа снесло. Мгновенно, шестиметровые плиты выбросило. Мы с "Французом" с седьмого этажа не поняли, как на пятом оказались. Так волной забило мозг. И по этому сектору каждый этаж нас крыл танк. Мы отходили в пыли, не видели куда идем. Танк полностью с седьмого этажа вниз разбирал здание.

Так что снайпер это не просто так, что у тебя крутая винтовка, ты классно одет и думаешь, что ты спец. Нет. Это очень опасная профессия. Конечно, лучше пехотинца или штурмовика, но в данной ситуации мы и штурмовиками уже были. В городе иногда и штурмовать надо, и оборону круговую держать, когда тебя уже штурмуют. Ребята пехотинцы отошли, которые должны тебя прикрывать, а мы с товарищами втроем подвал держали, потому что мы не могли выйти. В круг взяли пи..ры и хотели в плен нас взять. Но мы не сдались. Ранили одного и они отступили сами.

Был момент, когда нас очень "плотно" штурмонули 26 пи..ров, я винтовку не успел распаковать, ни включить прицел, ничего. Я просто из нее как из пулемета стрелял. Подошли к нам на расстояние 60 метров. На посадках, село Минькивка, там у нас этап был. Честно, в посадке мне не очень понравилось.

Я с собой в среднем до 200 патронов перевожу. Разные ситуации бывают. Больше всего один сектор у нас был на окраине Бахмута, вагнеров мы там "гасили", они ходили как у себя дома! Не понимали, что произошло. Когда мы уже приехали туда, то недельку клепали их. Интенсивность очень большая была, в день по 150 патронов уходило. Но не думайте, что 150 патронов значит 150 убитых. Нет. Противник тоже перемещается, тоже думает головой.

Сейчас у них тактика поменялась. Какая нечесть им не нужна была, они их толкали как мясо. Пехоту просто стирали с земли, им эти люди не нужны. Они не забирали ни трупы, ничего, просто гнали как скотину на убой. У нас наоборот. Учтите – Российская Федерация тварь здорова, у них 144 миллиона, нас 40 миллионов. Так что нам нужно личный состав сохранить, чем больше противника положим и спасем наш личный состав, тем на это будет выгоднее.

Мы перед тем, как выходить на позиции, проводим для себя разведку. Где там что-то "тяжелое" (покемон, АГС), а потом планируем пути подхода, ухода, как, куда. Просто так прийти на позицию – здесь я хочу заниматься своей работой – нет, так нельзя. Это будет первая ошибка. Нужно сделать карту для себя, чтобы сам понимал и твои люди, каков его сектор прикрытия, куда водитель должен приехать, в какое время. Со связью сейчас очень тяжело, сильно работает РЭБ, глушит всю связь. И ни с кем связаться не можем. Для этого у нас есть часы, определенное время.

Так же на этих позициях мы смотрим, где можно сделать укрытие. Мы отработали, нас кроют. Мы отступаем, ждем, пока утихнет. Возвращаемся, только уже не на основную позицию, а на резервную. Минимум 3 позиции должно быть на твоем рабочем месте.

Для людей одно могу сказать: те, кто хотят заниматься снайперской работой, понимайте, что это не легкий труд. Не думайте, что ты винтовку взял и уже красавчик. Будешь ходить такой: "Я перчик". Нет. Чтобы перчиком стать, надо поеб…ть [поработать] нормально.

Началась полномасштабная война. 24-го я прошел комиссию – нас призвали в качестве резервистов, 25-го утром я уже попал в полк. Был помощником гранатометчика. А потом набирали снайперский взвод и я шел туда обычным пехотинцем. Но так получилось, что попал на должность снайпера.

Поначалу очень жалел. Я к оружию очень плохо относился. Не с душой. Поначалу было страшно, писец. Когда ты видишь силуэт человека и тебе нужно нажать курок… Но сейчас оружие – это моя жизнь и моих товарищей. Если я своим оружием не буду работать, может пострадать мой товарищ. Так же я могу пострадать. Так что уже нет мысли, что все – я не могу стрелять. Ты должен проделать свою работу. Ты для этого готовился, твои побратимы на тебя надеются, что ты уберешь противника. Пулеметчик не видит ту дистанцию, которую я вижу. Так же ребята, которые на других позициях, они могут пострадать, если я не буду свою работу делать.

Кончится война, так я оружие в руки брать не буду. Сейчас пока нужно это государству. Государство скажет все – я честно отдам. Все, спасибо, нужно будет помощь, позовете".