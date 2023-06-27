Байло и Эсман стали серебряными призерками Европейских игр 2023
Поздравляем!
Скріншот з трансляції
Украинские синхронистки Ксения Байло и София Эсман стали серебряными призерами Европейских игр 2023 в программе прыжков с 10-метровой платформы.
Украинки в сумме набрали 274,68 балла. Главную награду соревнований выиграли немки Кристина Мария Вассен и Елена Вассен (297,72). Третьими стали испанки Валерия Антолино Пачеко и Ана Карвахаль Сан Мигель (261.48).
Напомним, что только сегодня для Украины это уже третья награда. Ранее Игорь Любченко и дуэт Павла Костылева и Юлии Костылева получали золото.
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