Байло и Эсман стали серебряными призерками Европейских игр 2023

Украинские синхронистки Ксения Байло и София Эсман стали серебряными призерами Европейских игр 2023 в программе прыжков с 10-метровой платформы.

Украинки в сумме набрали 274,68 балла. Главную награду соревнований выиграли немки Кристина Мария Вассен и Елена Вассен (297,72). Третьими стали испанки Валерия Антолино Пачеко и Ана Карвахаль Сан Мигель (261.48).

Напомним, что только сегодня для Украины это уже третья награда. Ранее Игорь Любченко и дуэт Павла Костылева и Юлии Костылева получали золото.