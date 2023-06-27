Ефименко стал чемпионом Европейских игр в муай тай

Украинец Александр Ефименко стал чемпионом Европейских игр 2023 года в дисциплине муай тай.

Украинец в решающем противостоянии в весе до 71 кг одолел португальца Гонсало да Косту Диаша Нойте. Все три раунда Ефименко завершил победителем.

Это уже вторая победа для Украины на Европейских играх 2023 года. Ранее в весе до 67 кг золото взял Игорь Любченко.