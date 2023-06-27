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Ефименко стал чемпионом Европейских игр в муай тай

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Еще одна награда для Украины

Ефименко стал чемпионом Европейских игр в муай тай

Фото: Ukrainian muaythai federation / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Александр Ефименко стал чемпионом Европейских игр 2023 года в дисциплине муай тай.

Украинец в решающем противостоянии в весе до 71 кг одолел португальца Гонсало да Косту Диаша Нойте. Все три раунда Ефименко завершил победителем.

Это уже вторая победа для Украины на Европейских играх 2023 года. Ранее в весе до 67 кг золото взял Игорь Любченко.

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В статье: Европейские игры
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