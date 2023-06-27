Ефименко стал чемпионом Европейских игр в муай тай
Еще одна награда для Украины
Фото: Ukrainian muaythai federation / Автор невідомий
Украинец Александр Ефименко стал чемпионом Европейских игр 2023 года в дисциплине муай тай.
Украинец в решающем противостоянии в весе до 71 кг одолел португальца Гонсало да Косту Диаша Нойте. Все три раунда Ефименко завершил победителем.
Это уже вторая победа для Украины на Европейских играх 2023 года. Ранее в весе до 67 кг золото взял Игорь Любченко.
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