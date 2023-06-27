Богданов: Кварцяный мог зайти чай горячий вылить на кого-то, с головы снять пот

Хавбек " Колоса " Андрей Богданов вспомнил период сотрудничества с Виталием Кварцяным в "Волыни" в 2015-16 годах.

– В "Волыни" Кварцяного было весело?

– Незабываемое время.

– Он как раз тебя перезагрузил.

– Да, я ему очень благодарен. Какие у нас были "терки" в конце моего этапа, но я ему благодарен. Всегда с улыбкой вспоминаю в то время.

– Все знают историю, что он тебя выгнал из автобуса и ты пошел. Что еще было?

– Там каждый день было общение, когда он входил в кураж, начинал рассказывать. Он мог молодому сказать: "Я тебя не видел на поле, напейся, обрыгайся – пусть заберут тебя в полицию, чтобы я тебя забрал, чтобы я тебя заметил".

– Тебя он тоже обижал?

– Нет. Бывало, говорил: "А знаешь, почему ты играешь правого защитника? Потому что ты Дани Алвес, я в тебе вижу Дани Алвеса". У нас три правых защитника в запасе сидят, а я играю. А хавов центральных не хватало. Он такой тренер с изюминкой. Таких у нас нет в УПЛ. Он мог зайти чай горячий вылить на кого-то, с головы снять пот. Он на эмоциях, любит футбол.

Бывало упражнение – футбол на все поле, одно касание, только вперед.