Богданов: Кварцяный мог зайти чай горячий вылить на кого-то, с головы снять пот
О тренере до сих пор ходят легенды
Хавбек "
– В "Волыни" Кварцяного было весело?
– Незабываемое время.
– Он как раз тебя перезагрузил.
– Да, я ему очень благодарен. Какие у нас были "терки" в конце моего этапа, но я ему благодарен. Всегда с улыбкой вспоминаю в то время.
– Все знают историю, что он тебя выгнал из автобуса и ты пошел. Что еще было?
– Там каждый день было общение, когда он входил в кураж, начинал рассказывать. Он мог молодому сказать: "Я тебя не видел на поле, напейся, обрыгайся – пусть заберут тебя в полицию, чтобы я тебя забрал, чтобы я тебя заметил".
– Тебя он тоже обижал?
– Нет. Бывало, говорил: "А знаешь, почему ты играешь правого защитника? Потому что ты Дани Алвес, я в тебе вижу Дани Алвеса". У нас три правых защитника в запасе сидят, а я играю. А хавов центральных не хватало. Он такой тренер с изюминкой. Таких у нас нет в УПЛ. Он мог зайти чай горячий вылить на кого-то, с головы снять пот. Он на эмоциях, любит футбол.
Бывало упражнение – футбол на все поле, одно касание, только вперед.
Популярное сейчас
- Испания U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро-2023
- ЛНЗ приобрел лидера Вереса: источник назвал сумму трансфера
- Испания U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 27.06.2023
- Наев о возможном наступлении Вагнера из Беларуси: Если это произойдет, для них это будет самоубийством
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО