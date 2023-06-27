Скурихин стал вице-чемпионом Европейских игр

Украинец Егор Скурихин в весе до 81 кг на Европейских играх в Кракове завоевал серебряную награду в муай тай.

Украинский спортсмен в финале соревнований уступил молдаванину Артему Ливадари, проиграв каждый раунд.

Отметим, что для Украины это уже пятая медаль по муай тай на текущих Европейских играх. Ранее золото взяли Александр Ефименко и Игорь Любченко, а бронзовыми призерами Игр стали Владислав Микитась и Анастасия Михайленко. Сегодня в финале еще примет участие Олег Примачев в весе до 91 кг.