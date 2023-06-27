Скурихин стал вице-чемпионом Европейских игр
В муай тай
Фото: Ukrainian muaythai federation / Автор невідомий
Украинец Егор Скурихин в весе до 81 кг на Европейских играх в Кракове завоевал серебряную награду в муай тай.
Украинский спортсмен в финале соревнований уступил молдаванину Артему Ливадари, проиграв каждый раунд.
Отметим, что для Украины это уже пятая медаль по муай тай на текущих Европейских играх. Ранее золото взяли Александр Ефименко и Игорь Любченко, а бронзовыми призерами Игр стали Владислав Микитась и Анастасия Михайленко. Сегодня в финале еще примет участие Олег Примачев в весе до 91 кг.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Испания U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 27.06.2023
- Уничтожено около 90 единиц техники за сутки. Генштаб о потерях россиян по состоянию на 27 июня
- Динамо ждет Ярмоленко, Локомотив во Второй лиге, усиление Барсы. Главные новости за 26 июня
- Пригожин: Мы разворачиваем колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн